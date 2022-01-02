Псковичей призывают не давать детям петарды и фейерверки

17:21, 02 января 2022, ПАИ

Не давать детям пользоваться петардами, фейерверками и другими взрывоопасными предметами призвала псковичей уполномоченная по правам ребёнка в Псковской области Наталья Соколова.

«Нет ничего страшнее, чем когда твой ребёнок получает травму. А если, представьте, он остаётся без пальчиков или руки? А причина – бесконтрольная шалость с петардами или фейерверками.

Дорогие родители, в первый день нового года произошла трагедия: у 10-летнего ребёнка от взрыва петарды пострадала рука, оторвало несколько пальцев, сейчас врачи борются за сохранение остальных», – рассказала она.

Наталья Соколова призвала псковских родителей быть бдительнее и не давать детям взрывоопасные изделия в руки.

«Только контроль с вашей стороны может уберечь вашего ребёнка от неприятностей! Напоминаю, что в соответствии с законодательством РФ нельзя продавать пиротехнику детям младше 16 лет (если производителем не установлено другое возрастное ограничение). Продажа пиротехники детям младше 16 лет попадает под статью 14.2. КоАП и чревата штрафами 30-40 тыс. руб. с возможной конфискацией. Исключение – пиротехника первого класса (хлопушки и свечи бенгальские), которые можно продавать детям от 10 лет», – отметила детский омбудсмен.

О правилах использования пиротехники читайте здесь.