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Общество

Псковичам напомнили правила использования пиротехники

В преддверии новогодних праздников комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова напомнил жителям города правила пользования пиротехникой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Самое главное – заранее продумать, где вы будете проводить фейерверк, какие пиротехнические изделия будете использовать и как организуете показ запуска. Приобретайте фейерверки только в местах официальной продажи: в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции. Обязательно проверьте наличие сертификата соответствия. Обратите внимание на упаковку: на ней не должно быть влажных мест и разрывов. Инструкция по применению должна быть на русском языке, с указанием адреса или телефона производителя. Внимательно прочитайте её», – говорится в рекомендациях.

Пиротехнику следует хранить в недоступных для детей местах, желательно в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. В этом случае их категорически запрещается сушить на отопительных и нагревательных приборах.

Гражданам следует обратить особое внимание на место проведения фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открытая площадка – двор, сквер или поляна – свободная от деревьев и построек. Также в радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в три-четыре раза. Если это невозможно, лучше отказаться от проведения фейерверка.

Кроме того, заранее необходимо продумать, где будут находиться зрители. Им нужно обеспечить хороший обзор и безопасность, а для этого следует разместить их на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий.

«Если ваш двор маленький и тесный, вы можете воспользоваться ассортиментом пиротехники наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами, но ни в коем случае не запускайте изделия, летящие вверх – ракеты, бабочки. Использовать их рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара», – отмечается в рекомендациях.

Категорически запрещается запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов), а также подходить к изделиям в течение двух минут после их использования. Также нельзя наклоняться над изделием во время его использования. Кроме того, никогда нельзя использовать пиротехнику с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями.

Опасно использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях), а также запускать салюты с балконов и лоджий. Также нельзя разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.

«Пиротехника – это безопасно, если соблюдать правила», – подчеркивается в рекомендациях.

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