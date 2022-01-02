Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 3 января

18:46, 02 января 2022, ПАИ

3 января в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», на территории региона ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром и днём местами туман, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -8…-3 градуса, днём -3…+2 градуса. Ветер восточных направлений 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.