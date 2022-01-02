Псковичей приглашают на праздничную онлайн-экскурсию

20:14, 02 января 2022, ПАИ

Музей Победы приглашает псковичей на праздничную онлайн-экскурсию по новогодней выставке «Ёлка Победы», сообщается в пресс-службе музея.

Зрители смогут увидеть советские игрушки и ёлочные украшения 1930-1940-х годов. На выставке также представлены поздравительные открытки, которые посылали бойцам на фронт в качестве подарков.

Сотрудник Музея Победы, историк Александр Михайлов отметил, что экскурсия позволит пользователям окунуться в атмосферу празднования Нового года в середине ХХ века.

«Во время войны жители нашей страны продолжали праздновать Новый год, наряжали елки в тылу, госпиталях и на передовой. Эта традиция напоминала о мирной жизни, поддерживала надежду на скорую победу», - отметил Александр Михайлов.