Как правильно убрать новогоднюю ёлку после праздников

21:10, 02 января 2022, ПАИ

Живая ёлка начинает осыпаться и доставлять неудобство. Обычно ёлку выносят в мусорный контейнер, по дороге засыпая пол в квартире и подъезде иголками. Как правильно утилизировать ёлку рассказал ТАСС.

Перед тем, как выбросить ёлку, расстелите вокруг дерева большую простыню или целлофан. Это позволит минимизировать беспорядок и максимально быстро и просто удалить хвою и опилки. После этого можно снять с дерева гирлянду, игрушки и мишуру.

Если ёлка небольшая, то можно целиком запаковать её в мусорный пакет или уложить на простыню. Также можно замотать в ткань и закрепить веревкой или скотчем. Если дерево большое, то нужно срезать или спилить ей ветки. Делать это нужно как можно ближе к стволу. Ветки сложите в мусорные пакеты и выносите вместе с деревом.

Оставшиеся на полу иголки можно убрать пылесосом. Однако хвоя может повредить его. Для сбора иголок можно использовать скотч.

Большинство ёлок заканчивают свою жизнь на свалке или мусоросжигательном заводе. Но в некоторых городах после праздников волонтёры организуют сбор и переработку использованных елей.