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Общество

В России могут появиться экспресс-тесты для выявления пьяных водителей

В этом году в ГИБДД могут появиться экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей. Точная дата пока неизвестна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее ТАСС сообщал, что в МВД России прорабатывают вопрос о внедрении экспресс-тестов, так как применение подобных средств позволит снизить временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции и исключить их субъективизм, а также предотвратить конфликтные ситуации.

В ведомстве отмечали, что при отказе водителя проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, при его несогласии с полученными результатами, а также при наличии достаточных оснований полагать, что результаты освидетельствования являются ошибочными, он направляется на медицинское освидетельствование. Такие требования предусмотрены ч. 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ.

По словам главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, каждое 12-е ДТП происходит по вине пьяных водителей. Несмотря на снижение количества автоаварий с участием пьяных водителей в России, число погибших и пострадавших людей в два раза выше, чем в ДТП с трезвыми водителями, и составляет 14 погибших на 100 пострадавших.

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