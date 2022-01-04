Полицейские Пушкиногорского района и Дед Мороз посетили и поздравили десять семей

22:00, 03 января 2022, ПАИ

Сотрудники отделения МВД России по Пушкиногорскому району совместно с главным зимним волшебником, а также представителями общественного совета и отделения социальной помощи семьям и детям ГКУСО «Центр социального обслуживания Пушкиногорского района» присоединились ко всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», посетили 10 семей и поздравили ребятишек с новогодними праздниками. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Ведь нет ничего приятнее, чем видеть счастливую улыбку ребёнка. Ребята очень ждали и были в восторге от визита Деда Мороза, который по традиции вручил им сладкие подарки.

Дети в ответ приготовили свои подарки – новогодние песни и стихотворения, которые с удовольствием читали и пели Деду Морозу. Встреча с гостями была поучительной: детям напомнили о безопасности во время отдыха, правилах поведения в общественных местах и на дороге в зимний период.

Гости пожелали всем ребятам весёлых и безопасных праздничных дней, а родителям — крепкого здоровья, праздничного настроения и семейного благополучия. Сотрудники полиции отмечают, что подобные акции воспитывают у детей доброжелательность, законопослушность и формируют доверительное отношение к сотрудникам в форме.