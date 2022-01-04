Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 650 нарушений при оформлении документов в системе «Меркурий» выявил псковский Россельхознадзор в 2021 году

В 2021 году в Псковской области мониторинговая группа Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявила более 650 нарушений при оформлении ветеринарно-сопроводительных документов в электронной форме (эВСД) в системе «Меркурий». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.  

Чаще всего нарушения допускали при оформлении документов на молочную, мясную и рыбную продукцию в ассортименте. Самыми распространёнными нарушениями в 2021 году стали: сертификация продукции с истёкшим сроком годности, оформление производственного эВСД без указания исходного сырья, а также несвоевременное гашение эВСД.

По фактам выявленных нарушений Управлением Россельхознадзора лицам, оформлявшим документы, было направлено 613 предупреждений, 29 пользователей было заблокировано, а 7 аннулирована регистрация во ФГИС «Меркурий». Также 40 уполномоченных лиц организаций, 7 государственных ветеринарных врачей Псковской области и 1 аттестованный специалист были привлечены к административной ответственности. 

Кроме того, в 2021 году мониторинговой группой на территории Псковской области было выявлено 7 предприятий-фантомов, деятельность которых не была подтверждена по указанным адресам регистраций производственных площадок. 

Все предприятия были исключены Управлением Россельхознадзора из реестра поднадзорных объектов, регистрация во ФГИС ВетИС пользователей данных организаций аннулирована, а информация об их деятельности передана в УФНС России по Псковской области и УМВД России по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

04 января 2022

Небольшой снег и 2 градуса тепла обещают псковичам 5 января

04 января 2022

Михаил Ведерников рассказал, когда возобновят работу катки в Финском парке и на «Машиностроителе»

04 января 2022

Михаил Ведерников: Динамика снижения заболеваемости COVID-19 в Псковской области неплохая, но расслабляться не нужно

04 января 2022

Более 23 млн рублей получил Дновский район на реализацию региональных проектов в 2021 году

04 января 2022

Катки в Финском парке и на стадионе «Машиностроитель» в Пскове закрылись из-за непогоды

04 января 2022

На 98,5% выполнены мероприятия нацпроектов 2021 года в Псковской области

04 января 2022

Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области

04 января 2022

Более 265 тысяч жителей Псковской области защитились от коронавируса

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...