Более 650 нарушений при оформлении документов в системе «Меркурий» выявил псковский Россельхознадзор в 2021 году

17:49, 04 января 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковской области мониторинговая группа Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявила более 650 нарушений при оформлении ветеринарно-сопроводительных документов в электронной форме (эВСД) в системе «Меркурий». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего нарушения допускали при оформлении документов на молочную, мясную и рыбную продукцию в ассортименте. Самыми распространёнными нарушениями в 2021 году стали: сертификация продукции с истёкшим сроком годности, оформление производственного эВСД без указания исходного сырья, а также несвоевременное гашение эВСД.

По фактам выявленных нарушений Управлением Россельхознадзора лицам, оформлявшим документы, было направлено 613 предупреждений, 29 пользователей было заблокировано, а 7 аннулирована регистрация во ФГИС «Меркурий». Также 40 уполномоченных лиц организаций, 7 государственных ветеринарных врачей Псковской области и 1 аттестованный специалист были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в 2021 году мониторинговой группой на территории Псковской области было выявлено 7 предприятий-фантомов, деятельность которых не была подтверждена по указанным адресам регистраций производственных площадок.

Все предприятия были исключены Управлением Россельхознадзора из реестра поднадзорных объектов, регистрация во ФГИС ВетИС пользователей данных организаций аннулирована, а информация об их деятельности передана в УФНС России по Псковской области и УМВД России по Псковской области.