Небольшой снег и 2 градуса тепла обещают псковичам 5 января
5 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер южных и северо-западных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Температура по области составит от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление низкое.
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