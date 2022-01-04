Небольшой снег и 2 градуса тепла обещают псковичам 5 января

18:01, 04 января 2022, ПАИ

5 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных и северо-западных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Температура по области составит от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление низкое.