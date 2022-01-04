Спиртное пытался украсть великолучанин из магазина на улице Щорса

17:00, 04 января 2022, ПАИ

Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

3 января в Великих Луках экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Щорса, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 52-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.