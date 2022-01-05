Более 15 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

11:45, 05 января 2022, ПАИ

В России за сутки коронавирусом заболели 15 772 человека, пишет Telegram-канал оперштаба Москвы.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 828 человек, полностью выздоровели – 25 581. Всего с начала пандемии в России выявлено 10 585 984 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 313 015 летальных исходов, выздоровели 9 600 728 человек.