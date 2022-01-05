Михаил Ведерников поручил уделить особое внимание борьбе с гололёдом

12:22, 05 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил уделить особое внимание борьбе с гололёдом. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников провёл с вице-губернатором Василием Осиповым рабочую встречу, которая касалась вопроса обеспечения стабильной работы коммунальных и экстренных служб в новогодние праздники.

Глава региона отметил, что с начала года произошло аварийное отключение теплоснабжения в нескольких многоквартирных домах в Великих Луках, и добавил, что ситуацию удалось оперативно исправить.

С 31 декабря фиксируются отключения электроэнергии из-за непогоды, но они не носят массового характера. Восстановительные работы занимали меньше суток.

Нестабильные погодные условия в регионе могут привести к серьёзным перебоям электроснабжения, и глава региона подчеркнул, что энергетики заблаговременно подготовили дополнительные силы и средства: порядка 120 аварийно-восстановительных бригад.

«В период перепада околонулевых температур создаются предпосылки для формирования гололёда. Поэтому особое внимание поручил уделить противогололёдной обработке дорог и уборке снега», - добавил Ведерников.

Также в ходе встречи обсудили усиление контроля над соблюдением масочного режима в общественном транспорте во всех районах и городских округах. «Все необходимые поручения руководителям автотранспортных предприятий уже дал», - отметил губернатор и добавил, что сфера ЖКХ функционирует стабильно. Отдельные проблемные моменты в праздничный период разрешаются максимально оперативно.