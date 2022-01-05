Видео: Александр Киселёв проконтролировал выпуск автомобилей на линию 1 января

17:20, 05 января 2022, ПАИ

Каждое утро в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») начинается с выпуска автомобилей. 1 января рано утром в выпуске автопарка принял личное участие директор филиала Александр Киселёв.

Александр Киселёв отметил, что водители дисциплинированно вышли на работу – режим и график не нарушился.

«В новогодние праздники мы работаем без изменений, в обычном режиме и каждый день по всей области», - рассказал руководитель «Экопрома».

После выпуска автомобили отправились на заправку и уборку своих маршрутов.