Президент Казахстана обратился за помощью к странам ОДКБ

21:55, 05 января 2022, ПАИ

Президент Казахстана заявил, что обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать содействие Казахстану в преодолении «террористической угрозы».

Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью, считает беспорядки в Казахстане внешней агрессией, поскольку террористические банды, устроившие беспорядки в стране, прошли подготовку за рубежом, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), реже «Ташкентский пакт», «Ташкентский договор» — региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

В ОДКБ входят страны: Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Россия.