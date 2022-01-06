Коечный фонд для больных коронавирусом в Псковской области заполнен менее чем на 75%

00:04, 06 января 2022, ПАИ

Объём коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Псковской области остаётся неизменным - 735 мест. Об этом в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. При этом загрузка коечного фонда составляет менее 75%.

За минувшие сутки в регионе выявлено 78 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел 41 человек. Умерли семеро.

С начала пандемии в Псковской области зафиксировано 71 937 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.