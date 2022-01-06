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Общество

Коечный фонд для больных коронавирусом в Псковской области заполнен менее чем на 75%

Объём коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Псковской области остаётся неизменным - 735 мест. Об этом в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. При этом загрузка коечного фонда составляет менее 75%.

За минувшие сутки в регионе выявлено 78 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровел 41 человек. Умерли семеро.

С начала пандемии в Псковской области зафиксировано 71 937 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.

Официальная статистика по коронавирусу в Псковской области за 5 января 2022 года.

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