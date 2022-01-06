Сдающих квартиры псковичей ждёт сюрприз

14:31, 06 января 2022, ПАИ

Минстрой России придумал схему, согласно которой владельцы сдающихся в аренду квартир обязаны будут занести данные о сдаче жилья в единую базу и все расчёты вести через неё. Для нарушающих правила предусмотрен штраф. Уже разработан соответствующий законопроект, пишет «АиФ-Псков».

Согласно законопроекту, владельцы квартир обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию о сроках и размере платы в государственной информационной системе (ГИС). Там же будут вестись все расчёты. Ну а за попытку сдать квартиру по-чёрному, конечно, штраф: от 500 до 2 500 рублей для физических лиц.

Как пишет издание, псковичи сомневаются в эффектности законопроекта. Например, риелтор агентства недвижимости «Диалог» Александр Мальцев считает, что в предложенной системе будет много дырок и лазеек, которыми люди будут пользоваться. Он также считает, что штрафы, которые по мысли законодателей должны стимулировать сдающих квартиры, регистрировать договоры в системе, вряд ли этому будут способствовать. Для таких городов, как Санкт-Петербург или Москва, в которых квартиры сдаются в среднем за 20-30 тысяч рублей в месяц, штраф в размере от 500 до 2 500 рублей совсем небольшой, подчеркнул эксперт.

Подробнее о сюрпризе, который ждёт сдающих в наём квартиры псковичей, читайте в статье «АиФ-Псков».