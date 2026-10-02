«Умный» перекрёсток появится в Опочке

15:54, 02 октября 2026, ПАИ

Модернизация светофорного оборудования завершается на перекрёстке Коммунальной и Ленина в Опочке в рамках программы по повышению безопасности дорожного движения. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Как сообщили в Опочецком филиале «Псковавтодора», объект стал вторым в регионе «умным перекрестком». Теперь здесь установлен современный комплекс с адаптивным управлением. Система в реальном времени оценивает дорожную обстановку и подстраивается под поток машин и пешеходов.

Новая технология поможет сократить время ожидания, избежать заторов и сделать переход через дорогу максимально безопасным, особенно для детей, отметили в газете.

Первые недели автоматика будет работать в режиме самообучения, собирая статистику о трафике. Возможны небольшие сбои в длительности фаз – это нормальный процесс настройки, пояснили в газете.