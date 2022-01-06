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Творческий вечер краеведа Тамары Вересовой прошёл в Пскове

Творческий вечер псковского краеведа, журналиста и писателя Тамары Вересовой прошёл 5 января в Центральной городской библиотеке Пскова в рамках программы «Имя Пскова». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

Открывая эту встречу, библиотекари напомнили, что альманах «Псковский летописец», редактором которого является Тамара Вересова, был признан лучшим краеведческим изданием России. Они также назвали гостью подвижником земли Псковской и добавили, что Тамара Вересова для псковских библиотекарей коуч, потому что у неё всегда можно уточнить информацию о писателях, связанных с Псковом.

Библиотека на Конной организовала выставку изданий, подготовленных и осуществлённых Тамарой Вересовой или при её участии. 

По словам организаторов творческого вечера, Тамара Вересова не только открывает псковичам новые имена писателей, которые вдохновлялись Псковом, но и обладает настолько обширными связями в современном литературном мире, что, например, перезнакомила между собой исследователей наследия Леонида Зурова и тем самым объединила их усилия.

Отвечая на вопросы сотрудников библиотеки, Тамара Вересова сообщила о работе над 17 книгами, в том числе о её встречах с Вениамином Кавериным. Она всегда записывала подробности этих встреч в своём дневнике, а также бережно хранит всю переписку с писателем, в частности о создании в Пскове литературного музея.

Тамара Вересова также рассказала, как она разыскала дом на улице Воровского, в котором жил Тынянов, и поблагодарила архитектора Сергея Михайлова, который помог ей в этом.

Почитатели творчества Тамары Вересовой также поинтересовались у неё подробностями новейших исследований биографии Леонида Зурова, расспрашивали о встречах со знаменитыми писателями, об исследователях творчества Тынянова за рубежом, а также воспользовались случаем взять у неё автограф. В этот день посетители библиотеки на Конной засыпали краеведа цветами и даже подарили ей песню.

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