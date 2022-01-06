Сотни детей из Псковской области посетят поезд Деда Мороза

16:30, 06 января 2022, ПАИ

Передвижную резиденцию Деда Мороза, которая прибыла сегодня, 6 января, в Псков, посетят сотни детей из Псковской области. В их числе и ребята, которым билеты на посещение резиденции вручил глава региона Михаил Ведерников в рамках региональной акции «Ёлка желаний», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Экипаж новогоднего экспресса от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова приветствовала его первый заместитель Вера Емельянова. «Мы благодарны, что первым городом для сказочного поезда в Северо-Западном округе и на маршруте Октябрьской железной дороги стал именно Псков», – отметила вице-губернатор и выразила надежду, что Дед Мороз и Снегурочка станут постоянными гостями города в рамках этой всероссийской акции.

Вера Емельянова также поздравила жителей города с Новым годом и наступающим Рождеством.

Пассажиры новогоднего поезда – Дед Мороз, Снегурочка и их сказочная команда – встретили детей развлекательной программой. На борту ребят дополнительно ждут интерактивные конкурсы, квесты, отправка новогодней почты и подарки. Таким образом, каждый посетитель волшебного экспресса может окунуться в атмосферу зимней сказки.

Поезд Деда Мороза пробудет в Пскове до 18:00.

Напомним, путешествие Деда Мороза стартовало 5 декабря из Великого Устюга. За это время новогодний поезд уже посетил свыше 30 городов России. Всего в маршруте «Мороз-экспресса» 36 населённых пунктов, удалённых друг от друга на 13 тысяч километров. Финалом проекта станет возвращение резиденции в Великий Устюг в канун Старого Нового года, 13 января.