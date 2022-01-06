В Великих Луках Рождественское богослужение пройдёт в Свято-Вознесенском кафедральном соборе

19:34, 06 января 2022, ПАИ

В Великих Луках торжественное Рождественское богослужение пройдёт в ночь с 6 на 7 января в Свято-Вознесенском кафедральном соборе. Об этом сообщает Telegram-канал «Великолукские новости».

Праздничную Божественную литургию возглавит епископ Великолукский и Невельский Сергий. Начало богослужения 6 января в 23:30.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией торжественное богослужение также можно будет посмотреть онлайн на сайте «Луки.ру» в группе Великолукской епархии и других социальных сетях.