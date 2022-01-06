В Великих Луках Рождественское богослужение пройдёт в Свято-Вознесенском кафедральном соборе
В Великих Луках торжественное Рождественское богослужение пройдёт в ночь с 6 на 7 января в Свято-Вознесенском кафедральном соборе. Об этом сообщает Telegram-канал «Великолукские новости».
Праздничную Божественную литургию возглавит епископ Великолукский и Невельский Сергий. Начало богослужения 6 января в 23:30.
В связи с непростой эпидемиологической ситуацией торжественное богослужение также можно будет посмотреть онлайн на сайте «Луки.ру» в группе Великолукской епархии и других социальных сетях.
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