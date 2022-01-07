В Великих Луках росгвардейцы задержали двоих мужчин за кражу спиртных напитков

11:15, 07 января 2022, ПАИ

6 января в 18:20 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил информацию о том, что в магазине на улице Рабочей сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 32-летнего местного жителя, который пронёс через кассовый узел спиртные напитки и продукты питания, при этом не заплатив за них.

Кроме того, в этот же день в 18:50 в магазине на проспекте Ленина сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала бутылку виски.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.