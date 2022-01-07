Как определись одновременное заболевание гриппом и COVID-19, рассказал специалист

13:28, 07 января 2022, ПАИ

Определить одновременное заболевание гриппом и COVID-19 можно исходя из постепенного проявления и наращивания симптомов и той, и другой болезни. Об этом заявила «РИА Новости» заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она перечислила основные симптомы заболевания гриппом и коронавирусом, которые помогут сориентировать пациента.

Так, для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: температура тела повышается до 38–39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно.

Специалист подчеркнула, что если через какой-то промежуток времени к симптомам заболевания гриппом присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции.

Правильное лечение при одновременном заражении гриппом и коронавирусом может назначить только врач с учетом выраженности симптомов, возраста и особенностей пациента, заключила Руженцова.