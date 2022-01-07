Россиянам напомнили о штрафах за нарушение правил запуска пиротехники
Запуск пиротехнических изделий вне заранее определённых площадок может грозить административным штрафом до 5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России генерал-майор внутренней службы Ринат Еникеев.
Он отметил, что при нарушении использования пиротехнической продукции гражданам может быть назначен административный штраф до 1,5 тысячи рублей, в условиях особого режима эта сумма может достигать 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит сумму до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.
Еникеев также добавил, что если из-за запуска пиротехники возник пожар, то возможны более суровые санкции, в том числе гражданская ответственность.
Генерал порекомендовал россиянам быть аккуратнее в праздники и в нормативном русле использовать пиротехническую продукцию.
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