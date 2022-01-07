Псковский фитнес-тренер рассказала, как восстановить форму тела после праздников
Псковский фитнес-тренер Александра Ягодка в беседе с «АиФ-Псков» рассказала, как восстановить форму тела после праздников.
Она отметила, что если человек занимался несколько раз в неделю и спорт является неотъемлемой частью его жизни, то форму потерять невозможно. Александра подчеркнула, что несколько дней салатов, тортов, пирожных — это не страшно. Главное, по её мнению, не превратить несколько дней в месяц празднования.
Чтобы вернуться в форму, фитнес-тренер советует восстановить режим: это обязательно дробное питание, соблюдение режима сна (вовремя ложиться и вставать) и водного баланса.
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