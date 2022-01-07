В Пскове пострадал пёс после падения на него глыбы льда

17:03, 07 января 2022, ПАИ

В группе «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте» житель города рассказал, что 5 января повёл своего питомца на плановую прививку в ветеринарную клинику по адресу Рижский пр-т, 29/31.

Когда пскович выходил из клиники со щенком на руках, с крыши дома на него упала большая глыба льда и выбила питомца из рук.

По словам хозяина, щенка сразу же прооперировали. Мужчина выразил благодарность персоналу клиники за спасения питомца. Щенок остался жив, однако один глаз сохранить не удалось.

Пскович обратил внимание, что наледь с крыши упала не вся и оставшаяся глыба льда несёт смертельную опасность окружающим.

По словам мужчины, на его обращение в управляющую компанию «Пароменское» диспетчер предложила прийти после праздников.

«Джек – это не просто собака, жена хотела собаку 35 лет, сын загадал собаку на Новый год вместо телефона! Я обещал ему медали на выставках...» – посетовал горожанин.

Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи зданий при сходе снега и падении сосулек с крыш!