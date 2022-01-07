Митрополит Тихон возглавил праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова

17:07, 07 января 2022, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил праздничное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщает Псковская епархия Русской православной церкви.

Его высокопреосвященству сослужили настоятель собора иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством.

Песнопения всенощного бдения и литургии исполнили архиерейский хор под управлением диакона Александра Амерханова и хор Свято-Троицкого кафедрального собора под управлением Любови Быковой. За богослужением молились многочисленные православные псковичи и паломники.

По запричастном стихе настоятель кафедрального иеромонах Алексий огласил рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По окончании богослужения митрополит Тихон поздравил всех собравшихся с праздником Рождества Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.