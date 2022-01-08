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Культура

Актриса театра и кино Марина Неёлова отмечает юбилей

Народной артистке РСФСР Марине Неёловой сегодня исполняется 75 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра «Современник» Виктора Рыжакова.

Марина Неёлова родилась 8 января 1947 года в Ленинграде. С 26 января по 26 февраля на сцене «Современника» будут представлены все спектакли с участием актрисы. 

«Сегодня особенное событие в жизни «Современника», равно как и всего отечественного театра или, скорее, даже отечественной культуры. День рождения отмечает Марина Неёлова, выдающаяся актриса, прослужившая в «Современнике» без малого 48 лет. В её биографии более 30 неповторимо ярких ролей на сцене родного театра. Множество преданных поклонников, следящих за развитием её творческой судьбы, и десятки больших художников, мечтающих с ней работать», – рассказал Виктор Рыжаков.

Народная артистка РСФСР, лауреат государственных премий РСФСР и РФ, награждена орденами Дружбы, Почёта и «За заслуги перед Отечеством» lll и IV степеней. Окончила актёрский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), после чего была принята в штат киностудии «Ленфильм». В 1971 году переехала в Москву, работала в Театре имени Моссовета. В 1974 году перешла в московский театр «Современник». Исполняла на его сцене роли в спектаклях «Валентин и Валентина», «Вечно живые», «Двенадцатая ночь», «Вишнёвый сад», «Три сестры», «Ревизор», «Шинель» и во многих других.

Наиболее известные фильмы с участием актрисы – «Монолог», «Фантазии Фарятьева», «Осенний марафон», «Дамы приглашают кавалеров», «Враги», «Ты у меня одна», «Тюремный роман», «Ревизор», «Сибирский цирюльник», «Азазель».

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