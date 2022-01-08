На Кипре обнаружили гибрид штаммов «дельта» и «омикрон»

18:13, 08 января 2022, ПАИ

На Кипре группа местных учёных из лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета обнаружили гибрид штаммов «дельта» и «омикрон», пишет ТАСС со ссылкой на заведующего данной лабораторией Леонтиоса Кострикиса. Исследователи дали название выявленному гибриду «дельтакрон».

Кострикис отметил, что новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такой же, как у омикрон-штамма.

Заведующий лабораторией добавил, что так называемый дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове. 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами ковида, а остальные 14 – у обычных жителей.