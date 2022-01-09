Ещё 80 жителей Псковской области заразились коронавирусом

10:13, 09 января 2022, ПАИ

80 новых случаев COVID-19 зафиксировано в регионе за прошедшие сутки. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По статистическим данным за 8 января, 25 человек заболели в Пскове, восемь - в Великих Луках.

11 новых случаев коронавируса отмечены в Опочецком районе, семь - в Локнянском, по шесть - в Псковском и Островском. В остальных районах выявлено менее пяти заболевших за последние сутки.