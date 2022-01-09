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Общество

И снова с праздником! Первый в новом году «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир утром в понеденельник

Первый в наступившем 2022 году выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир традиционно в понедельник, 10 января, в 9:00 мск.

Кажется, отдохнувшие ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев напомнят зрителям, что первая рабочая в новом году неделя на самом деле полна праздников: так что в рабочий режим можно будет переходить плавно. Если получится

Гостями «Псковского телеграма Online» станут глава администрации Пскова Борис Елкин и председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

Как пережил Псков новогодние каникулы? Какие новые точки притяжения появились в городе в эти дни? Пойдет ли на следующие праздники речь о переносе главной новогодней елки на новое место? Получилась ли новогодняя ярмарка? Захлестнула ли область волна гостей? Откуда и кто приехал? Что ждет туриндустрию в 2022 году?

Смотрите завтра в 9 утра в прямом эфире «Псковского телеграма Online» - прямо из-под елок. Предыдущий выпуск программы смотрите здесь

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