Эфир девятого выпуска «Псковского телеграма Online»

09:00, 27 декабря 2021, ПАИ

Начался прямой эфир девятого выпуска видеопроекта «Псковский телеграм Online», в котором ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят, что нас ждёт в последние дни уходящего года.

В этот раз программа выйдет в эфир в «семейном» кругу, а в гостях побывают представители большой команды Псковского агентства информации.

«Псковский телеграм Online» – видеопроект Псковского агентства информации о событиях предстоящей недели. Проект можно посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковские новости».