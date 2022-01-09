В России в ближайшие три года будут массово внедрены квантовые сети

21:29, 09 января 2022, ПАИ

Квантовые сети будут массово внедрены в России в ближайшие три года, заявил РИА Новости директор Центра компетенций НТИ по квантовым коммуникациям на базе НИТУ МИСиС Юрий Курочкин.

Отмечается, что в первую очередь развитию рынка поспособствует возможность подключить к таким сетям городские предприятия.

Квантовые линии связи позволяют передавать большие массивы данных с высокой скоростью. Передаваемая информация надёжно зашифрована, так как в основе лежит технология кодирования и передачи данных в квантовых состояниях фотонов. Эксперт уточнил, что квантовый канал связи невозможно прослушать незаметно для адресатов.

Он пояснил, что среди отраслей, в которых будут внедрены квантовые сети, могут быть финансовый сектор, энергетические предприятия, предприятия потребительского рынка, различные производства.