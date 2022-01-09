Около 20% россиян воспользовались программой кешбэка за поездки по России в 2021 году

22:29, 09 января 2022, ПАИ

Программами кешбэка за поездки по России и за путевки в детские лагеря воспользовались 19% россиян, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты» на площадке VK в декабре 2021 года.

Отмечается, что благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» можно получить кешбэк 20% за поездку по России, а также 50% от стоимости путевки в детский лагерь. Согласно опросу, 19% уже россиян возвращали кешбэк от стоимости путевки ребенка в оздоровительные лагеря или от стоимости бронирования тура или размещения в гостинице.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря 2021 года приняли участие 1 600 человек старше 18 лет. По результатам опроса, 60% россиян знают о таком нацпроекте.

Около половины (47%) россиян считают, что внутренний туризм в России развивается, 26% сказали, что на рынке стало больше туристических предложений. Еще 23% граждан отметили, что появилось больше понятной информации о туристических услугах и местах, которые можно посетить. Оценили соотношение цены и качества предоставляемых услуг 10% респондентов.