Названа группа людей, для которых «омикрон» несет особенную угрозу
Китайский вирусолог Чжан Вэньхун заявил Global Times, что стремительно распространяющийся в мире штамм «омикрон» не является тяжелой простудой, как считают многие.
Он подчеркнул, что коронавирус по-прежнему опасен, а новая разновидность несет особенную угрозу для людей с ослабленным иммунитетом.
Кроме того, он высказался против снятия ограничений на перемещение людей между странами, пока не будет выработан коллективный иммунитет.
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