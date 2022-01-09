Названа группа людей, для которых «омикрон» несет особенную угрозу

23:09, 09 января 2022, ПАИ

Китайский вирусолог Чжан Вэньхун заявил Global Times, что стремительно распространяющийся в мире штамм «омикрон» не является тяжелой простудой, как считают многие.

Он подчеркнул, что коронавирус по-прежнему опасен, а новая разновидность несет особенную угрозу для людей с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, он высказался против снятия ограничений на перемещение людей между странами, пока не будет выработан коллективный иммунитет.