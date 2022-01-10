За разбойное нападение в палкинской деревне пскович предстанет перед судом

10:33, 10 января 2022, ПАИ

Житель Пскова предстанет перед судом за разбой в палкинской деревне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Палкинского района.

В феврале 2021 года 45-летний пскович приехал к знакомому мужчине, проживающему в одной из деревень Палкинского района. Угрожая ножом, мужчина потребовал у знакомого пять тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имеет отрицательные характеристики по месту жительства.

Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 10 лет лишения свободы.