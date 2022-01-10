Видео: «Лапша», мыши и секретная связь – в Пскове работает музей телефонов

11:52, 10 января 2022, ПАИ

Связь через «лапшу», прадедушка современных мобильников и аппараты для секретных переговоров – сотрудники Псковской городской телефонной станции собрали коллекцию раритетов. В ней есть устройства для связи с подводной лодки и оборудование начала XX века. Видеорепортаж Дмитрия Коновалова – о том, какую роль в телефонном деле играют мыши и почему исторически в телефонистах только девушки.