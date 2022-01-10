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Общество

Весной Евросоюз намерен открыть границы для туристов из России

Евросоюз может полноценно открыть границы для российских путешественников весной этого года, пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Европейской комиссии по туризму (ЕТС) Эдуардо Сантандера.

«Спутник V» с марта прошлого года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.

Сантандер выразил надежду, что «к весне 2022 года российским туристам все-таки разрешат беспрепятственно посещать Европу». Но пока всё «упирается» в одобрение отечественной вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ситуацию осложняют ограничения в Европе из-за распространения омикрон-штамма.

«Семьдесят четыре процента поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка», — сказал Сантандер.

В конце декабря директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар заявлял, что организация рассчитывает на передачу в ВОЗ документов по «Спутнику V» до конца января.
 

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