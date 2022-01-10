Весной Евросоюз намерен открыть границы для туристов из России

12:39, 10 января 2022, ПАИ

Евросоюз может полноценно открыть границы для российских путешественников весной этого года, пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Европейской комиссии по туризму (ЕТС) Эдуардо Сантандера.

«Спутник V» с марта прошлого года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.

Сантандер выразил надежду, что «к весне 2022 года российским туристам все-таки разрешат беспрепятственно посещать Европу». Но пока всё «упирается» в одобрение отечественной вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ситуацию осложняют ограничения в Европе из-за распространения омикрон-штамма.

«Семьдесят четыре процента поездок россиян приходится на Европу, поэтому граждане РФ играют чрезвычайно важную роль для рынка», — сказал Сантандер.

В конце декабря директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар заявлял, что организация рассчитывает на передачу в ВОЗ документов по «Спутнику V» до конца января.

