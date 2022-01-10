Команда «Стрела-1» из Пскова выиграла областной турнир по мини-футболу
Команда «Стрела-1» из Пскова выиграла областной турнир по мини-футболу. Участниками турнира стали мальчики 2008-2009 годов рождения, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В соревнованиях в УСК «Олимп» приняли участие восемь команд, которые были поделены на две группы. По результатам игр места распределились следующим образом:
1. «Стрела-1»
2. «Псков-1»
3. «Псков-2»
4. «Стрела-2»
5. «Экспресс» (Великие Луки)
6. «Стрела-09»
7. «Псков-09»
8. «Спартак-Юниор».
Лучшим игроком турнира стал Андрей Ялинов из «Стрелы».
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