Команда «Стрела-1» из Пскова выиграла областной турнир по мини-футболу

16:29, 10 января 2022, ПАИ

Команда «Стрела-1» из Пскова выиграла областной турнир по мини-футболу. Участниками турнира стали мальчики 2008-2009 годов рождения, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В соревнованиях в УСК «Олимп» приняли участие восемь команд, которые были поделены на две группы. По результатам игр места распределились следующим образом:

1. «Стрела-1»

2. «Псков-1»

3. «Псков-2»

4. «Стрела-2»

5. «Экспресс» (Великие Луки)

6. «Стрела-09»

7. «Псков-09»

8. «Спартак-Юниор».

Лучшим игроком турнира стал Андрей Ялинов из «Стрелы».