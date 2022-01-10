Звонки из Казахстана будут бесплатными в период режима ЧП

20:37, 10 января 2022, ПАИ



Минцифры России совместно с операторами «большой четвёрки» (МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Речь идёт о входящих и исходящих вызовах и СМС-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года. Они смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими.

Избежать чрезмерной нагрузки на сеть позволит лимит на бесплатную связь. Предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента.

Все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчёт расходов у своего оператора. Эти средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем.

По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью.

