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Общество

На 10% выросла стоимость обучения на первом курсе в вузах России

За 2021 год «средний чек» за учёбу на платном месте первого курса университета увеличился на 10%, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты ежегодного мониторинга, проведенного Высшей школой экономики при поддержке Минобрнауки.

Научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов отметил, что повышение стоимости обучения связано со спросом платежеспособного населения на вузы и программы более высокого качества — они, как правило, стоят дороже «средних» предложений.

Также специалист добавил, что с каждым годом потребитель высшего образования готов платить больше за высокое качество образования и высокую репутацию вуза. При этом сами вузы цены повышают с осторожностью и, в основном, на уровень инфляции.

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