В новогодние праздники более 80 человек нарушили правила пограничного режима в Псковской области

10:16, 11 января 2022, ПАИ

За минувшие выходные и праздничные дни сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области обнаружили более 80 нарушителей правил погранрежима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За нарушение правил пограничного режима задержаны и привлечены к административной ответственности более 20 правонарушителей.

Только в Гдовском районе в первые дни наступившего нового года выявлены порядка 20 рыбаков, вышедших на ледовую поверхность Псково-Чудского водоема в темное время суток. В соответствии с действующим законодательством с наступлением темного времени суток запрещается находиться в 100-метровой полосе местности, прилегающей к российским берегам Чудского, Тёплого и Псковского озёр, а также реки Нарвы. Кроме того, в светлое время суток выход судов (средств) из пунктов базирования на указанные водоемы осуществляется с уведомлением за 2 часа до выхода судна (средства) по телефонной связи или радиосвязи пограничного органа или его подразделения.

За нарушение режима государственной границы задержано порядка 60 иностранных граждан. В числе задержанных выявлены лица, въезд которым на территорию Российской Федерации не разрешен. В отношении трех иностранцев возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.