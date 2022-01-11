Спиртное пытался украсть пскович из магазина на улице Труда
В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
11 января около 1:00 экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 42-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.
По факту кражи идет проверка.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?
11 января 2022
«Курбатов на каждый день»: Псковская областная библиотека приглашает принять участие в конкурсе чтецов
11 января 2022
Псковский врач рассказала об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон»