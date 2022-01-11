Спиртное пытался украсть пскович из магазина на улице Труда

10:37, 11 января 2022, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 января около 1:00 экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 42-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

По факту кражи идет проверка.