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«Курбатов на каждый день»: Псковская областная библиотека приглашает принять участие в конкурсе чтецов

Стартовал прием творческих работ на Всероссийский конкурс-акцию декламационного мастерства «Курбатов на каждый день». К участию приглашаются все желающие в возрасте от 11 лет. Лауреаты и победители в каждой возрастной категории награждаются дипломами; каждый участник будет награжден сертификатом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Специальные дипломы предусмотрены для самого юного и самого старшего участника. Кроме того, подписчики библиотечной группы «ВКонтакте» «Biblioplace - территория псковского чтения» выберут получателя приза зрительских симпатий.

Конкурс предполагает создание видеозаписей (не более 5 минут) декламации отрывков из произведений Курбатова – прозаических либо поэтических. Заявки на участие принимаются до 15 февраля. Все конкурсные работы также будут опубликованы на Youtube-канале Псковской областной библиотеки. Выбрать отрывок из произведения Курбатова для декламации можно, в частности, в кабинете Курбатова Псковской областной библиотеки.

В состав жюри вошли директор музея «Михайловское» Георгий Василевич, председатель Тюменского регионального общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Орехов, председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин и специалисты Псковской областной библиотеки.

Результаты конкурса «Курбатов на каждый день» будут объявлены 6 марта 2022 года, в годовщину смерти Валентина Яковлевича.

Цель Всероссийского конкурса-акции «Курбатов на каждый день» - сохранение и популяризации литературного наследия писателя, критика, поэта, лауреата Государственной премии РФ Валентина Яковлевича Курбатова. Задачи мероприятия: приобщение широкой аудитории к литературному наследию России через произведения Курбатова; популяризация книги и чтения, презентация фондов областной библиотеки и нового библиотечного пространства – кабинета Курбатова. Добавим, название конкурса перекликается с названием книги Валентина Яковлевича «Пушкин на каждый день».

Положение о конкурсе и форма заявки на участие - на сайте библиотеки.

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