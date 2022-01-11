Псковичка Ольга Стебихова рассказала, как озвучивала всемирно известную игру

16:47, 11 января 2022, ПАИ

Псковская автогонщица Ольга Стебихова поделилась опытом озвучивания стенограмм для всемирно известного раллийного симулятора Richard Burns Rally (RBRPro). Псковичка связалась с разработчиками игры и записала стенограмму для русскоязычных пользователей. О работе в проекте автогонщица рассказала спортивному редактору ПАИ Валерию Гусеву.

- Ольга, по огонькам в ваших глазах я вижу, что вы очень увлечены сотрудничеством с авторами компьютерной программы. Расскажите, что собой представляет игра?

- Игру создал Ричард Бёрнс — известный раллист. Он, к сожалению, умер в возрасте 34 лет после стремительно развившейся болезни и ровно через четыре года после завоевания титула чемпиона мира по ралли. Но игра его живет и развивается более 15 лет. Это даже не игра, а больше профессиональный тренажер-симулятор. В нем более 1200 спецучастков с раллийных трасс всего мира. Можно выбрать любой гоночный автомобиль из двухсот представленных и на нём проехать участок при любых погодных условиях. Также регулярно проводятся турниры среди пользователей. И главное — в этом симуляторе установлена самая приближенная к реальным условиям физика. Так, можно установить руль, коробку передач, ручной тормоз и кресло с обратной связью, а также очки виртуальной реальности, и тогда ты полностью сможешь погрузиться в ралли.

- Это компьютерное ралли действительно помогает подготовиться к настоящим гонкам?

- Да, безусловно, у меня дома оборудовано игровое место, не хватает, правда, шлема виртуальной реальности. С помощью этого тренажера я набираю так называемый накат — езжу по гравийным дорогам, чтобы получить навык. И это точно поможет в реальной гонке.

- Как на вас вышли разработчики компьютерной игры? На каком языке вы общались?

- Это я на них вышла. Когда я стала ездить на симуляторе, у меня появились вопросы по поводу штурманских стенограмм. Дело в том, что в игре используется английская раллийная система, она больше носит описательный характер. А в нашей стране мы привыкли к геометрической системе стенограмм, да и порядок слов в английском языке другой. Все это для меня было и непривычно, и неактуально. Лишние слова от штурмана очень сильно отвлекают пилота. И поэтому я предложила разработчикам игры, которые живут в Италии, адаптировать стенограммы для русскоязычных пользователей. Они были удивлены, но с радостью согласились, и работа началась. Мы стали активно общаться через Facebook на английском языке.

- Как велась работа? Вы начитывали дома стенограммы и отправляли на электронную почту?

- Да, мне пришлось начитать более двух тысяч тегов — так называются штурманские команды. Причем получилось только с третьего раза, так как возникли сложности с настройкой микрофона. Все команды я решила начитать за один раз, чтобы сохранить единую интонацию. Эта работа заняла около 12 часов. Сейчас все спецучастки начитаны моим голосом, нужно только выбрать в качестве штурмана именно меня. Теперь мы приступили к правкам, и я редактирую стенограммы. Для этого я проезжаю каждый спецучасток и, если необходимо, делаю правки, удаляю лишнюю описательную информацию. Этот процесс тоже очень длительный, и я даже не представляю, сколько времени уйдет на него.

- Эта работа оплачивается?

- Мне предлагали оплатить, но я отказалась. Я не могу брать деньги за то, что люблю.

- А вы ездили по собственной стенограмме? Какие при этом ощущения?

- Да, это непередаваемо! Как будто я свой онбоард (внутренняя радиосвязь. — Прим. редактора) слышу. Отмечу, что многие иностранцы выучили русские команды, чтобы ездить с моими стенограммами. И я этим горжусь. А русскоязычные пользователи поначалу говорили, что им непривычно слышать правильные стенограммы, а потом стали благодарить. Вообще я очень рада, что есть такие реалистичные гоночные симуляторы. С их помощью можно проехать по дорогам всего мира. Недавно я загрузила трассу в Финляндии и узнала дорогу, по которой несколько лет назад ездила в качестве автотуриста. Это здорово! И я мечтаю, чтобы в Richard Burns Rally появились российские спецучастки, например «Железово» — то, что под Псковом. Чтобы трассу добавили в игру, необходимо её отснять специальным оборудованием. Эта технология дорогостоящая.

- Предлагаю поговорить о настоящих гонках. Видел фото с ралли «Пушкинские Горы», которое состоялось в октябре 2021 года. На снимках вы за рулем чудесного желтого ВАЗ-2101. Откуда у вас этот красавчик?

- У этой машины интересная история. Мы её построили в 2013 году. Она, к сожалению, не отличалась скоростью, поэтому мы на ней мало выступали. И было принято решение продать автомобиль. Так и произошло, но спустя несколько лет я к ней вернулась и выкупила её назад. К счастью, мне её продали. Для меня «Жигули» — это что-то особенное. За зиму я поменяю подвеску, и мы со штурманом Полиной Лучун поедем в апреле на ралли.

- Пожелаю вам успехов и на виртуальных трассах, и на реальных!

- Спасибо!