Пилот ралли из Пскова записала свой голос для компьютерной игры

22:26, 07 января 2022, ПАИ

Автогонщица из Пскова Ольга Стебихова стала голосом компьютерной игры Richard Burns Rally. Об этом сообщило издание «Псковская правда» со ссылкой на пилота ралли.

«Благодаря предоставленной возможности, совместно с разработчиками и при личном участии Carlo Iovino был записан мой голос для игры Richard Burns Rally (RBRPro).

Не только голос. Мы совместно искали решение, как можно адаптировать алгоритм программы, который выстроен по большей части для английской описательной раллийной системы под нашу, российскую, по большей части геометрическую. В этом состояла основная сложность, но, надеюсь, мы справились», – отметила она.

Ольга также сообщила, что в ходе работы многое узнала об особенностях итальянской и английской стенограмм. «Рада, что привнесла в стенограмму RBR привычное нам, такие вещи как обратный отсчёт на старте, проговаривание первых двух позиций перед стартом (что придаёт большую реалистичность игре), моё обозначение T-Fly (трамплин – полёт)», – рассказала она.

По словам автогонщицы, игра с момента создания была «невероятно крутой, хотя и сложной». «Это не аркада, а настоящий раллийный симулятор. В настоящее время она просто космически развилась. Меня она потрясла своей физикой и реалистичностью, возможностью настроек машин, игрового оборудования, звука, спецэффектами. Графика прорисована как живая реальность (особенно с использованием VR, которого пока у меня нет). Я нашла в ней всё, что мне необходимо: и LADA VFTS, и свою BMW М3, машины группы В и WRC, на которых у меня вряд ли была бы возможность прокатиться, если бы не RBR. Невероятно мчать по спецучасткам всего мира… где ты никогда не была и вряд ли будешь, а ещё невероятнее мчать по тем, после которых в памяти живы реальные ощущения (Литва...)», – заметила Ольга Стебихова.