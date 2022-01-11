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Общество

Новостройки в России за год подорожали на треть

Цены на первичном рынке жилья в России за 2021 год увеличились в среднем на 32 %, до 93,6 тысячи рублей за квадратный метр. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала «Мир квартир», проведенном в 70 городах с населением более 300 тысяч человек.

Больше всего квадратный метр подорожал в Сочи – почти в два раза, до 296,6 тысячи рублей за один «квадрат». На втором месте – Краснодар, где рост цен составил за год 83,4 %. В десятку самых подорожавших городов вошли Мурманск (+60,3 %), Улан-Удэ (+53,2 %), Тверь (+52,1 %), Новокузнецк (+51,3 %), Калининград (+49,9 %), Чита (+49,3 %), Омск (+47,7 %) и Белгород (+47 %).

При этом в Москве квадратный метр подорожал на 26,5 %, до 310 890 рублей, в Подмосковье – на +39,6 %, до 155 466 рублей, в Санкт-Петербурге – на 31,3 %, до 197 423 рублей и в Ленобласти – на 36,9 %, до 130 188 рублей.

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