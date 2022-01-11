Вера Емельянова проконтролировала организацию прививочной кампании в Пыталовском и Красногородском районах

18:41, 11 января 2022, ПАИ

Первый Заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова выехала в Пыталовский и Красногородский районы, чтобы на месте проконтролировать организацию прививочной кампании от COVID-19, сообщает пресс-служба областной администрации.

Вместе с вице-губернатором муниципалитеты посетили председатель Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, представители регионального управления Роспотребнадзора.

На сегодняшний день Красногородский и Пыталовский районы являются антилидерами по проведению прививочной кампании. В первом уровень вакцинации составляет около 43%, во втором — 46% от плана. В

ера Емельянова вместе со специалистами приняла участие в заседаниях муниципальных оперативных штабов по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Присутствующие обсудили показатели эпидемиологической обстановки, ознакомились с этапами работы по вакцинации населения.

Руководству муниципальных образований, волостей, главным врачам районных учреждений здравоохранения даны рекомендации относительно организации прививочной кампании на местах. В частности, определены дополнительные меры, нацеленные на наращивание темпов вакцинации.

Кроме того, речь зашла о том, как наилучшим образом проработать выездные формы обслуживания населения, в том числе и посредством мобильных ФАПов. Еще один вопрос — организация подвоза населения к опорным пунктам вакцинации.

Вера Емельянова обратила особое внимание на категорию граждан в возрасте 60+. Акцент, по мнению первого Заместителя губернатора Псковской области, необходимо также сделать на разъяснительную работу с населением, чтобы граждане понимали насколько важно обеспечить иммунную защиту себе и своим близким.

«Муниципальные планы организации прививочной кампании сформированы и согласованы. Регион со своей стороны готов оказать дополнительную помощь. Вся эта работа приобретает особую значимость в ситуации появления нового штамма вируса, который может повлечь увеличение количества заражений», — заключила Вера Емельянова.

Напомним, что в настоящее время в Псковской области привито свыше 66% жителей региона от запланированных показателей. Первый компонент вакцины сделали свыше 267 тыс человек. В шести районах уровень вакцинации превысил 70%. Ревакцинировано более 31,5 тыс человек.