Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учёные: В ближайшие 30 лет таяние вечной мерзлоты лишит Россию 422 млрд рублей

Климатологи выяснили, что в ближайшие 30 лет таяние вечной мерзлоты лишит экономику России порядка 422 млрд рублей, пишет журнал Nature Reviews Earth & Environment (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Отмечается, что это связано с ростом расходов на инфраструктуру и ликвидацию последствий различных техногенных аварий.

Учёные считают, что быстрое потепление Арктики из-за глобальных климатических изменений приведёт к резкому сокращению площади вечной мерзлоты, возникшей в почве северных регионов Евразии и Северной Америки во времена последнего оледенения. Около трети вечной мерзлоты, расположенной на юге Сибири и Аляски, исчезнет уже к концу нынешнего столетия, подчеркнули эксперты.

Они прогнозируют, что таяние может привести к попаданию в атмосферу огромного количества метана и углекислого газа, а также к дестабилизации почвы, на которой построены многие российские и зарубежные города и менее крупные поселения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

11 января 2022

«Омикрон» стал преобладающим штаммом коронавируса в Бразилии
11 января 2022

Встреча на «Седьмом небе». Подземелья и драконы, плитка и другие планы на 2022 год
11 января 2022

Эксперт рассказал о безопасном инвестировании
11 января 2022

Учёные: В ближайшие 30 лет таяние вечной мерзлоты лишит Россию 422 млрд рублей
11 января 2022

На следующей неделе Госдума определит сроки прохождения проекта ковид-сертификатов
11 января 2022

В этом году в России изменились условия страхования урожая

11 января 2022

В России учредили Ассоциацию национальных театров

11 января 2022

Ещё один пункт вакцинации откроется в Великих Луках 13 января

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...