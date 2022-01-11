Учёные: В ближайшие 30 лет таяние вечной мерзлоты лишит Россию 422 млрд рублей

20:04, 11 января 2022, ПАИ

Климатологи выяснили, что в ближайшие 30 лет таяние вечной мерзлоты лишит экономику России порядка 422 млрд рублей, пишет журнал Nature Reviews Earth & Environment (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Отмечается, что это связано с ростом расходов на инфраструктуру и ликвидацию последствий различных техногенных аварий.

Учёные считают, что быстрое потепление Арктики из-за глобальных климатических изменений приведёт к резкому сокращению площади вечной мерзлоты, возникшей в почве северных регионов Евразии и Северной Америки во времена последнего оледенения. Около трети вечной мерзлоты, расположенной на юге Сибири и Аляски, исчезнет уже к концу нынешнего столетия, подчеркнули эксперты.

Они прогнозируют, что таяние может привести к попаданию в атмосферу огромного количества метана и углекислого газа, а также к дестабилизации почвы, на которой построены многие российские и зарубежные города и менее крупные поселения.