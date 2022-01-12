Низкая облачность над Псковом привела к задержке рейса самолёта из Москвы
Низкая облачность над Псковом привела к задержке рейса самолёта из Москвы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Вылет воздушного судна авиарейса Москва – Псков задержался на 8 часов из-за погодных условий – над псковским аэропортом была низкая облачность. Затем самолёт успешно вылетел из аэропорта Внуково, уточнил директор псковского аэропорта Артём Тарасов.
Самолёт из Москвы приземлился в Пскове в 7:48.
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