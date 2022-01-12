Низкая облачность над Псковом привела к задержке рейса самолёта из Москвы

08:25, 12 января 2022, ПАИ

Низкая облачность над Псковом привела к задержке рейса самолёта из Москвы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Вылет воздушного судна авиарейса Москва – Псков задержался на 8 часов из-за погодных условий – над псковским аэропортом была низкая облачность. Затем самолёт успешно вылетел из аэропорта Внуково, уточнил директор псковского аэропорта Артём Тарасов.

Самолёт из Москвы приземлился в Пскове в 7:48.