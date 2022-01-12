Игорь Иванов: В органах прокуратуры Псковской области служат высокопрофессиональные специалисты

09:33, 12 января 2022, ПАИ

Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

12 января отмечается День работника прокуратуры Российской Федерации. «Это профессиональный праздник всех стоящих на страже государственных интересов, прав и свобод граждан России», - отметил Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что в органах прокуратуры Псковской области служат высокопрофессиональные специалисты, честные и преданные долгу люди. «Со дня своего основания органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и правопорядка», - заявил Игорь Иванов.

Он добавил, что прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. «От вашего профессионализма в организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры населения. Практически все работники прокуратуры являются членами нашего отраслевого профсоюза государственных учреждений и общественного обслуживания», - заметил Игорь Иванов.

Председатель СОП Псковский облсовпроф выразил сотрудникам прокуратуры признательность за высокий профессионализм и верность служебному долгу и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в работе и всего самого наилучшего.